Tragedia sul Monte Pasubio | perde la vita un giovane statunitense

(Di sabato 19 settembre 2020) Nella tarda mattinata odierna si è consumata unasul, in Veneto, situato tra le nei pressi del confine tra Vicenza e Trento, dove unescursionistaha perso la. Caduta nel vuoto Il 24enne era in compagnia di un amico, ed era intento a scalare ilquando, per motivazioni da accertare avrebbe perso l’equilibrio, cadendo nel vuoto per oltre 150 metri. L’incidente fatale, accaduto nei pressi dell’uscita della 23esima galleria, una delle 52 presenti sul luogo. Operazione di soccorso I soccorsi sono stati allertati poco prima di mezzogiorno con un elicottero di Verona Emergenza che ha effettuato una ricognizione, riuscendo ad individuare il corpo della vittima non lontano dai canali, a circa 1.500 ...