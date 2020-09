Spadafora: “Prima accusato di essere contro la Serie A, ora a favore. Fa sorridere” (Di sabato 19 settembre 2020) “Fa sorridere che gli stessi che mi hanno sempre accusato di occuparmi di tutti gli sport tranne la Serie A, ora mi stiano accusando del contrario. Come sempre io mi occupo di tutto lo sport, altri cercano solo pretesti per polemiche poco utili”. Lo ha detto, tramite una nota, il ministro dello sport Vincenzo Spadafora nel giorno in cui è stata decisa la riapertura degli stadi dei club di Serie A con la capienza massima di mille persone. “Oggi si è deciso sulla Serie A perché ricomincia questo weekend – prosegue Spadafora – e perché ho voluto per equità rendere uniforme una scelta che era stata autonomamente adottata solo da tre Presidenti di Regione. Gli altri campionati inizieranno il prossimo fine settimana e ... Leggi su sportface (Di sabato 19 settembre 2020) “Fa sorridere che gli stessi che mi hanno sempredi occuparmi di tutti gli sport tranne laA, ora mi stiano accusando del contrario. Come sempre io mi occupo di tutto lo sport, altri cercano solo pretesti per polemiche poco utili”. Lo ha detto, tramite una nota, il ministro dello sport Vincenzonel giorno in cui è stata decisa la riapertura degli stadi dei club diA con la capienza massima di mille persone. “Oggi si è deciso sullaA perché ricomincia questo weekend – prosegue– e perché ho voluto per equità rendere uniforme una scelta che era stata autonomamente adottata solo da tre Presidenti di Regione. Gli altri campionati inizieranno il prossimo fine settimana e ...

emamarro : RT @sportface2016: #Spadafora non ci sta: 'Prima mi accusano di essere contro la #SerieA, ora a favore. Tutto questo fa sorridere' #Stadi h… - sportface2016 : #Spadafora non ci sta: 'Prima mi accusano di essere contro la #SerieA, ora a favore. Tutto questo fa sorridere'… - CalcioWeb : #Spadafora (a prima giornata iniziata) annuncia: 'Stadi aperti a 1000 persone in Serie A' - - maurocoraglia : Ma andassero affanculo! Il giorno prima lo dite! Da domenica stadi aperti per mille spettatori - Tomas1374 : Ricordiamo che la riunione col #CTS che pare avesse dato OK è di martedì scorso Ma c'è un Dpcm che blocca tutto fi… -