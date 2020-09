Serie A, al via la prima giornata: si sfidano Parma e Napoli. Probabili formazioni e dove vedere il match (Di sabato 19 settembre 2020) Comincia al Tardini la stagione di Parma e Napoli.La Serie A 20/21 è pronta ad entrare nel vivo, con i match della prima giornata che promettono già tanto spettacolo. La formazione crociata del neo tecnico Fabio Liverani punta a fare bene fin da subito, nonostante si trovi davanti un avversario ostico come i partenopei, rinforzatisi abbondantemente nella corrente sessione di mercato. Nel lunch match in programma per le 12:30 - in diretta esclusiva su DAZN - si affronteranno dunque due compagini dalle ambizioni prestigiose, con i gialloblu che puntano con decisione l'Europa e gli azzurri in cerca di riscatto dopo il settimo posto della scorsa stagione.Nel Parma assente per squalifica Kurtic, mentre ... Leggi su mediagol (Di sabato 19 settembre 2020) Comincia al Tardini la stagione di.LaA 20/21 è pronta ad entrare nel vivo, con idellache promettono già tanto spettacolo. La formazione crociata del neo tecnico Fabio Liverani punta a fare bene fin da subito, nonostante si trovi davanti un avversario ostico come i partenopei, rinforzatisi abbondantemente nella corrente sessione di mercato. Nel lunchin programma per le 12:30 - in diretta esclusiva su DAZN - si affronteranno dunque due compagini dalle ambizioni prestigiose, con i gialloblu che puntano con decisione l'Europa e gli azzurri in cerca di riscatto dopo il settimo posto della scorsa stagione.Nelassente per squalifica Kurtic, mentre ...

Corriere : Perché la California va a fuoco. E i 3 nomi di Sconcerti per la Serie A che riparte - pianetagenoa : Prime pagine: al via oggi la serie A. L'Emilia apre gli stadi: 1000 tifosi ammessi - - AlfredoPedulla : SONDAGGIO Serie A al via, secondo voi la lotta scudetto sarà una questione Juve-Inter? Sì No Vota su - Foga_ : RT @TMit_news: Pronti...via? Bentornata Serie A ???? - TMit_news : Pronti...via? Bentornata Serie A ???? -

Ultime Notizie dalla rete : Serie via Serie A al via: da Giampaolo a Osimhen, le quattro scommesse del campionato Corriere della Sera La Viterbese prova Galardi

Si è allenato già ieri con i suoi nuovi compagni di squadra Gabriele Galardi che arriva in prestito dal Milan. Quello del classe 2002, potrebbe essere anche l'ultimo rinforzo della Viterbese in questa ...

Velocità internet casa in aumento in Italia: ecco dove ci sono le connessioni migliori

Un nuovo studio dimostra come le velocità di connessioni sono aumentate in tutte le regioni d'Italia nell'ultimo anno, ad eccezione di un'unica regione che mostra una lieve flessione La velocità di na ...

Violetta, la serie tv: stagioni, trama, cast e dove vederla in streaming

La serie tv è incentrata su Violetta un’adolescente musicalmente talentuosa (interpretata da Martina Stoessel) che torna nella sua nativa Argentina con suo padre, Germán (interpretato da Diego Ramos ) ...

Si è allenato già ieri con i suoi nuovi compagni di squadra Gabriele Galardi che arriva in prestito dal Milan. Quello del classe 2002, potrebbe essere anche l'ultimo rinforzo della Viterbese in questa ...Un nuovo studio dimostra come le velocità di connessioni sono aumentate in tutte le regioni d'Italia nell'ultimo anno, ad eccezione di un'unica regione che mostra una lieve flessione La velocità di na ...La serie tv è incentrata su Violetta un’adolescente musicalmente talentuosa (interpretata da Martina Stoessel) che torna nella sua nativa Argentina con suo padre, Germán (interpretato da Diego Ramos ) ...