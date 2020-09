Riapertura stadi anche in Veneto e Piemonte. Il ministro Boccia convoca vertice urgente (Di sabato 19 settembre 2020) Il governatore, dopo quella dell’Emilia-Romagna, firma l’ordinanza che consente alle persone di tornare ad assistere a eventi sportivi. Il ministro Boccia invitava alla cautela Leggi su corriere (Di sabato 19 settembre 2020) Il governatore, dopo quella dell’Emilia-Romagna, firma l’ordinanza che consente alle persone di tornare ad assistere a eventi sportivi. Ilinvitava alla cautela

capuanogio : Nonostante l'ordinanza della Regione #Veneto sulla riapertura degli stadi per 1.000 persone la partita #VeronaRoma… - SkyTG24 : Riapertura stadi, Cirio: “Se Roma non interviene risolviamo noi a livello regionale” - bossebasta : RT @dedaIux: In Italia la riapertura degli stadi è una questione politica. I governatori di tutti i partiti, in occasione delle varie elezi… - TUTTOJUVE_COM : Riapertura stadi, l'immunologo Minelli: 'Un conto è riaprire le scuole, un altro gli stadi' - dedaIux : In Italia la riapertura degli stadi è una questione politica. I governatori di tutti i partiti, in occasione delle… -