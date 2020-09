Regionali in Campania: De Luca-Caldoro, va in scena il terzo round (Di sabato 19 settembre 2020) Tra le sette regioni che andranno al voto il 20 e 21 settembre, la Campania e’ quella con il maggior numero di elettori, circa 5 milioni. Sono sette gli aspiranti presidenti, per un totale di 26 liste e oltre 1.000 candidati per uno scranno in Consiglio regionale. Vincenzo De Luca e Stefano Caldoro si giocano la ‘bella’. I due infatti si sono gia’ affrontati nel 2010, quando si impose l’ex ministro socialista, e nel 2015, con la vittoria dell’ex sindaco di Salerno. Tenta la rivincita Valeria Ciarambino, gia’ candidata cinque anni fa con il M5s, quando ottenne oltre 420mila voti (17,52%). Il ‘governatore’ uscente, appoggiato da 15 liste, punta a superare i 987.927 voti del 2015 (41,15%). In quella tornata Caldoro si fermo’ a 921.379 preferenze (38,37%). Il ... Leggi su ildenaro (Di sabato 19 settembre 2020) Tra le sette regioni che andranno al voto il 20 e 21 settembre, lae’ quella con il maggior numero di elettori, circa 5 milioni. Sono sette gli aspiranti presidenti, per un totale di 26 liste e oltre 1.000 candidati per uno scranno in Consiglio regionale. Vincenzo Dee Stefanosi giocano la ‘bella’. I due infatti si sono gia’ affrontati nel 2010, quando si impose l’ex ministro socialista, e nel 2015, con la vittoria dell’ex sindaco di Salerno. Tenta la rivincita Valeria Ciarambino, gia’ candidata cinque anni fa con il M5s, quando ottenne oltre 420mila voti (17,52%). Il ‘governatore’ uscente, appoggiato da 15 liste, punta a superare i 987.927 voti del 2015 (41,15%). In quella tornatasi fermo’ a 921.379 preferenze (38,37%). Il ...

Ultime Notizie dalla rete : Regionali Campania Regionali Campania, oltre 240 dipendenti del trasporto pubblico di Napoli impegnati nei seggi Il Fatto Quotidiano Il vero significato viene dalle regionali

Lunedì notte i giudizi sui risultati si concentreranno sul numero di regioni conquistate dal centro-destra (oggi detiene Veneto e Liguria) e dal centro-sinistra (in possesso di Toscana, Marche, Campan ...

Tutte le regole per vincere la partita dell'election day

La scheda è celeste. La domanda è una sola. La risposta un Sì o un No al taglio dei parlamentari: da 945 a 600. Il referendum - per cui sono chiamati a votare 46 milioni 641 mila 856 elettori - è conf ...

I due farmaci potentissimi contro il tumore al colon-retto

AGI - Due armi sono meglio di una, per combattere il tumore al colon-retto metastatico: l'associazione di due anticorpi monoclonali, un farmaco a bersaglio molecolare e un immunoterapico, può arrivare ...

