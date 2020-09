Referendum e regionali 2020 | dove e quando si vota

Leggi su vanityfair

(Di sabato 19 settembre 2020) Due giorni per votare: domenica 20 e lunedì 21 settembre. Sono i giorni in cui gli italiani sono chiamati a votare per il referendum confermativo sul taglio dei parlamentari, in concomitanza, solo in alcune parti d’Italia, con le elezioni regionali e comunali e suppletive per il Senato. Ecco le istruzioni per il voto.