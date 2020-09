Protezione civile: al via le nuove attività di ricerca delle ecoballe nel Golfo di Follonica (Di sabato 19 settembre 2020) È iniziata oggi, sabato 19 settembre, la campagna per la mappatura dei fondali del Golfo di Follonica, con l’obiettivo di verificare l’eventuale presenza di ulteriori balle di combustibile solido secondario (CSS), oltre a quelle individuate e recuperate nello scorso mese di agosto. Il Comitato di Indirizzo, convocato nei giorni scorsi dal Capo del Dipartimento della Protezione civile, Angelo Borrelli, coordinatore degli interventi di recupero delle ecoballe disperse dalla motonave Ivy, ha approvato il piano operativo elaborato dai tecnici dell’Istituto superiore per la Protezione e la ricerca ambientale (Ispra), del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr) e delle Capitanerie di Porto ... Leggi su meteoweb.eu (Di sabato 19 settembre 2020) È iniziata oggi, sabato 19 settembre, la campagna per la mappatura dei fondali deldi, con l’obiettivo di verificare l’eventuale presenza di ulteriori balle di combustibile solido secondario (CSS), oltre a quelle individuate e recuperate nello scorso mese di agosto. Il Comitato di Indirizzo, convocato nei giorni scorsi dal Capo del Dipartimento della, Angelo Borrelli, coordinatore degli interventi di recuperodisperse dalla motonave Ivy, ha approvato il piano operativo elaborato dai tecnici dell’Istituto superiore per lae laambientale (Ispra), del Consiglio nazionalericerche (Cnr) eCapitanerie di Porto ...

