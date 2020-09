Pirlo “Aspettiamo l'attaccante, difficile che arrivi Suarez” (Di sabato 19 settembre 2020) TORINO (ITALPRESS) – “Centravanti? Come ho detto la settimana scorsa lo stiamo aspettando tutti”. Lo ha dichiarato in conferenza stampa il tecnico della Juventus, Andrea Pirlo, alla vigilia della prima gara di campionato contro la Sampdoria. “Il mercato è lungo, ci sono problemi per tutte le squadre. Siamo contenti dei giocatori che abbiamo, in futuro speriamo arrivi anche il centravanti ma non abbiamo fretta. Suarez? E' difficile che sia lui il nuovo attaccante della Juventus”. Sui nuovi acquisti, Pellegrini, Arthur e Kulusevski, Pirlo ha aggiunto: “Sono tutti a disposizione: i primi due conoscono il campionato, mentre Arthur viene dalla Liga. Si stanno integrando, non diamo giudizi affrettati. Saranno a disposizione come gli altri. E' stata una settimana di ... Leggi su iltempo (Di sabato 19 settembre 2020) TORINO (ITALPRESS) – “Centravanti? Come ho detto la settimana scorsa lo stiamo aspettando tutti”. Lo ha dichiarato in conferenza stampa il tecnico della Juventus, Andrea, alla vigilia della prima gara di campionato contro la Sampdoria. “Il mercato è lungo, ci sono problemi per tutte le squadre. Siamo contenti dei giocatori che abbiamo, in futuro speriamoanche il centravanti ma non abbiamo fretta. Suarez? E'che sia lui il nuovodella Juventus”. Sui nuovi acquisti, Pellegrini, Arthur e Kulusevski,ha aggiunto: “Sono tutti a disposizione: i primi due conoscono il campionato, mentre Arthur viene dalla Liga. Si stanno integrando, non diamo giudizi affrettati. Saranno a disposizione come gli altri. E' stata una settimana di ...

