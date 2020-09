New York, sparatoria in strada a Rochester: due morti e 13 feriti (Di sabato 19 settembre 2020) sparatoria di massa a Rochester, nello stato di New York, dove 13 persone sono rimaste colpite, con almeno due persone rimaste uccise. Secondo le prime informazioni, la sparatoria è avvenuta poco dopo ... Leggi su leggo (Di sabato 19 settembre 2020)di massa a, nello stato di New, dove 13 persone sono rimaste colpite, con almeno due persone rimaste uccise. Secondo le prime informazioni, laè avvenuta poco dopo ...

roberta_vinci : Cinque anni fa io e @flavia_pennetta ci siamo trovate a New York, a giocare la finale degli @usopen Abbiamo realiz… - vogue_italia : Questa collezione di abiti da sposa vi farà sognare... ?? - virginiaraggi : L’ #11settembre 2001 ha cambiato il mondo. Con l’ #AmbEisenberg @AmbasciataUSA abbiamo ricordato la tragedia di 19… - zazoomblog : New York spari a Rochester: 2 morti e oltre 15 feriti - #spari #Rochester: #morti #oltre - Italia_Notizie : New York, sparatoria a una festa in giardino a Rochester: almeno due morti e 14 feriti -

Ultime Notizie dalla rete : New York New York alle prese con il Coronavirus vista da Le Monde Startmag Web magazine New York, sparatoria a una festa in giardino a Rochester: almeno due morti e 16 feriti

Sparatoria a Rochester, nello stato di New York. Almeno due persone morte e altre 16 sono rimaste ferite. In base alle prime informazioni, un uomo armato ha aperto il fuoco durante una festa in ...

Addio a Franco Verona, patron delle stilografiche Aurora, simbolo del made in Italy (ed esposte al Moma)

È morto Franco Verona, patron della storica ditta torinese di penne stilografiche Aurora. Aveva 90 anni. «Aurora» è stata fondata nel 1919 dall’imprenditore Isaia Levi e oggi è guidata dal figlio di F ...

US OPEN: PATRICK REED AL VERTICE E BELLA PROVA DI PARATORE (22°)

Renato Paratore, in una giornata difficile per tutti dove tre soli giocatori hanno realizzato uno score sotto par, con una tonica prova ha recuperato undici posizioni salendo dal 33° al 22° posto con ...

Sparatoria a Rochester, nello stato di New York. Almeno due persone morte e altre 16 sono rimaste ferite. In base alle prime informazioni, un uomo armato ha aperto il fuoco durante una festa in ...È morto Franco Verona, patron della storica ditta torinese di penne stilografiche Aurora. Aveva 90 anni. «Aurora» è stata fondata nel 1919 dall’imprenditore Isaia Levi e oggi è guidata dal figlio di F ...Renato Paratore, in una giornata difficile per tutti dove tre soli giocatori hanno realizzato uno score sotto par, con una tonica prova ha recuperato undici posizioni salendo dal 33° al 22° posto con ...