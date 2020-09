NBA Playoff 2020, i Lakers senza problemi con Denver: Davis ne mette 37, gara-1 losangelina (Di sabato 19 settembre 2020) Non c’è storia in gara-1 tra Los Angeles Lakers e Denver Nuggets, coi primi trascinati dai 37 punti con 12 rimbalzi di Anthony Davis fino al 126-114 finale. LeBron James non deve sporcarsi le mani più di troppo con 15 punti e 12 assist in soli 31 minuti. Per gli uomini di Malone bisogna citare il problema dei falli, dato che i losangelini sono andati in lunetta 32 volte nel solo primo. Per il resto ci sono stati 21 punti a testa per il duo Jokic-Murray. GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA (VIDEO) (in aggiornamento) Leggi su sportface (Di sabato 19 settembre 2020) Non c’è storia in-1 tra Los AngelesNuggets, coi primi trascinati dai 37 punti con 12 rimbalzi di Anthonyfino al 126-114 finale. LeBron James non deve sporcarsi le mani più di troppo con 15 punti e 12 assist in soli 31 minuti. Per gli uomini di Malone bisogna citare il problema dei falli, dato che i losangelini sono andati in lunetta 32 volte nel solo primo. Per il resto ci sono stati 21 punti a testa per il duo Jokic-Murray. GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA (VIDEO) (in aggiornamento)

