Milano e Bergamo vogliono il "G20 della Salute" del 2021: "Siamo in prima linea" Milano e Bergamo, due città profondamente segnate dal dramma del Covid-19, vogliono ospitare insieme il "G20 Salute", che si terrà in Italia il prossimo anno, come annunciato dalla presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen. A darne l'annuncio ufficiale è stato il Sindaco di Milano Beppe Sala: "Le nostre città sono pronte ad accogliere il summit globale dedicato alla sanità, Competenza, conoscenza, ricerca, sperimentazione, ma anche proattive reti di volontariato che consentono di essere vicini ai bisogni dei cittadini

