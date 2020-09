Locatelli: "Per gli stadi è auspicabile un atteggiamento di prudenza" (Di sabato 19 settembre 2020) Rispetto alla riapertura degli stadi al pubblico ”è auspicabile un atteggiamento prudenziale e una omogeneità di approccio su tutto il territorio nazionale”. Lo ha affermato al Tg3 il presidente del Consiglio superiore di sanità, Franco Locatelli.Le parole di Locatelli sono arrivate a pochi minuti dalla decisione del governo di aprire da domani fino al 7 ottobre gli stadi a mille persone dopo una serie di decisioni prese in autonomia da regioni come il Veneto e la Lombardia. Leggi su huffingtonpost (Di sabato 19 settembre 2020) Rispetto alla riapertura deglial pubblico ”unprudenziale e una omogeneità di approccio su tutto il territorio nazionale”. Lo ha affermato al Tg3 il presidente del Consiglio superiore di sanità, Franco.Le parole disono arrivate a pochi minuti dalla decisione del governo di aprire da domani fino al 7 ottobre glia mille persone dopo una serie di decisioni prese in autonomia da regioni come il Veneto e la Lombardia.

