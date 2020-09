LIVE – Udinese-Spal | amichevole 2020 DIRETTA

Leggi su sportface

(Di sabato 19 settembre 2020) Alle 15:00 di sabato 19 settembre l‘sfiderà lain occasione del test quarto e ultimo test. Dopo le vittorie contro Vicenza e Legnago e la sconfitta per 0-1 per mano del Venezia, ora i bianconeri sono chiamati ad affrontare la formazione appena retrocessa in Serie B e attualmente allenata dal tecnico Pasquale Marino, subentrato in estate a Luigi Di Biagio. Sportface.it vi terrà compagnia con unatestuale a partire dal primo minuto di gioco: poi a fine partita spazio alle pagelle, le parole dei giocatori e del tecnico e gli approfondimenti. AGGIORNA LA(ore 15:00)