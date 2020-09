Libero: è legittimo che in Emilia i tifosi possano andare a una partita di serie A e altrove no? (Di sabato 19 settembre 2020) “Aiutateci a capire”. Esordisce così Tommaso Lorenzini su Libero, affrontando la questione della riapertura degli impianti sportivi, in particolare degli stadi di calcio. Una questione che “sta sempre più infilandosi in un polverone che è lo stesso governo a contribuire a mantenere vorticoso, permettendo e producendo eccezioni e trattamenti diversificati che disorientano: sia le società che dagli impianti dovrebbero trarre ricavi con i quali sostenersi; sia la gente comune, ossia i frequentatori di quelle strutture oramai divenute dei non-luoghi”. Ieri il ministro Spadafora ha aperto alla possibilità di far assistere mille spettatori agli eventi sportivi all’aperto, purché ovviamente nel rispetto delle misure di sicurezza. Si partirà dal tennis. Scrive Lorenzini: “L’apertura ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 19 settembre 2020) “Aiutateci a capire”. Esordisce così Tommaso Lorenzini su, affrontando la questione della riapertura degli impianti sportivi, in particolare degli stadi di calcio. Una questione che “sta sempre più infilandosi in un polverone che è lo stesso governo a contribuire a mantenere vorticoso, permettendo e producendo eccezioni e trattamenti diversificati che disorientano: sia le società che dagli impianti dovrebbero trarre ricavi con i quali sostenersi; sia la gente comune, ossia i frequentatori di quelle strutture oramai divenute dei non-luoghi”. Ieri il ministro Spadafora ha aperto alla possibilità di far assistere mille spettatori agli eventi sportivi all’aperto, purché ovviamente nel rispetto delle misure di sicurezza. Si partirà dal tennis. Scrive Lorenzini: “L’apertura ...

napolista : Libero: è legittimo che in Emilia i tifosi possano andare a una partita di serie A e altrove no? Al Piemonte di Ci… - Alessio18940652 : @lapressata Pensiero legittimo,però Luca in questi due anni non è stato fermo un attimo, quando ha avuto un buco l… - Veleno37985674 : @VittorioSgarbi @ilgiornale @ilriformista @Libero_official @stampasgarbi @fleinaudi @nino_ippolito @Adnkronos Detto… - LordDrachen : @Majakovsk73 @medusa_film Si, perché quella non è una critica, è uno strale lamentoso. Che è legittimo e libero, ma… - chan_nire : @R3NJUNNlE Personalmente ho l'indirizzo email più banale del mondo (nome e cognome), ma in ogni caso trovo sbagliat… -

Ultime Notizie dalla rete : Libero legittimo Libero: è legittimo che in Emilia i tifosi possano andare a una partita di serie A e altrove no? ilnapolista Elezioni con lista unica: il voto nullo può essere un voto libero

AOSTA. Parlare di elezioni, democrazia, facoltà di scelta corrisponde a spalancare il vaso di Pandora. Il sistema non è certamente perfetto e lo dimostra anche il costante calo della partecipazione de ...

Recovery Plan. Pichetto, FI,: Italia rischia non sfruttare risorse Ue. Linee guida solo propositi e slogan

Il tutto rende incerto l'orizzonte se si pensa anche che l'Italia ancora non è riuscita ad impegnare i 75 miliardi di euro del periodo 2014/2020 e ormai siamo all'ultimo anno disponibile. Dinanzi a qu ...

AOSTA. Parlare di elezioni, democrazia, facoltà di scelta corrisponde a spalancare il vaso di Pandora. Il sistema non è certamente perfetto e lo dimostra anche il costante calo della partecipazione de ...Il tutto rende incerto l'orizzonte se si pensa anche che l'Italia ancora non è riuscita ad impegnare i 75 miliardi di euro del periodo 2014/2020 e ormai siamo all'ultimo anno disponibile. Dinanzi a qu ...