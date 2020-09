Inter, è Pinamonti la quarta punta: ecco le cifre (Di sabato 19 settembre 2020) Milano, 19 settembre 2020 " Antonio Conte ha la sua quarta punta, a meno di clamorosi colpi di scena. L'Inter ha ufficializzato il ritorno del giovane attaccante classe 1999 Andrea Pinamonti , ... Leggi su quotidiano (Di sabato 19 settembre 2020) Milano, 19 settembre 2020 " Antonio Conte ha la sua, a meno di clamorosi colpi di scena. L'ha ufficializzato il ritorno del giovane attaccante classe 1999 Andrea, ...

Inter : ?? | ANNUNCIO Andrea #Pinamonti torna in nerazzurro: il comunicato ?? - DiMarzio : Ufficiale: #Pinamonti è un giocatore dell'#Inter I dettagli del contratto e il comunicato del club - DiMarzio : Tutte le trattative in ballo tra #Inter e #Genoa - Bubu_Inter : RT @it_inter: #Pinamonti, si valuta la possibilità di una cessione in prestito GDS - it_inter : #Pinamonti, si valuta la possibilità di una cessione in prestito GDS -