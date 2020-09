Grande Fratello Vip, Patrizia De Blanck attacca ancora Flavia Vento: “Ti porto io a calci in c**o dallo psicanalista” (Di sabato 19 settembre 2020) “Hai bisogno di qualcuno che ti dia una mano, quando uscirò ti porto io a calci in c**o dallo psicanalista“. Una scatenatissima Patrizia De Blanck è tornata ad attaccare Flavia Vento. È successo durante la diretta della seconda puntata del Grande Fratello Vip. La showgirl, che ha abbandonato il reality dopo sole 24 ore dall’inizio dell’esperienza perché preoccupata per i suoi cani che aveva lasciato in pensione, è stata ospite in studio da Alfonso Signorini per spiegare i motivi che l’hanno spinta a prendere quella drastica decisione. “Ho avuto una forte angoscia soprattutto per uno di loro, se non avessi i cani – ha spiegato ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 19 settembre 2020) “Hai bisogno di qualcuno che ti dia una mano, quando uscirò tiio ainpsicanalista“. Una scatenatissimaDeè tornata adre. È successo durante la diretta della seconda puntata delVip. La showgirl, che ha abbandonato il reality dopo sole 24 ore dall’inizio dell’esperienza perché preoccupata per i suoi cani che aveva lasciato in pensione, è stata ospite in studio da Alfonso Signorini per spiegare i motivi che l’hanno spinta a prendere quella drastica decisione. “Ho avuto una forte angoscia soprattutto per uno di loro, se non avessi i cani – ha spiegato ...

