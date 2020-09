Golf, Us Open 2020: Reed in testa dopo due giri, Paratore al 22° posto (Di sabato 19 settembre 2020) Patrick Reed chiude in testa il secondo giro del 120esimo Us Open di Golf in corso a Mamaroneck, New York. Lo statunitense infatti è riuscito a chiudere il giro a pari con il par (70 colpi) rimanendo -4. Dietro il padrone di casa troviamo Bryson DeChambeau (69 68) e lo spagnolo Cabrera Bello (68 70). Tra gli italiani spicca un positivo Renato Paratore a +3 sul par (71 72) dopo un giro da quattro birdie e sei bogey, al ventiduesimo posto. Niente da fare invece per Tiger Woods: con un 77 di giornata non è rientrato nel taglio. Leggi su sportface (Di sabato 19 settembre 2020) Patrickchiude inil secondo giro del 120esimo Usdiin corso a Mamaroneck, New York. Lo statunitense infatti è riuscito a chiudere il giro a pari con il par (70 colpi) rimanendo -4. Dietro il padrone di casa troviamo Bryson DeChambeau (69 68) e lo spagnolo Cabrera Bello (68 70). Tra gli italiani spicca un positivo Renatoa +3 sul par (71 72)un giro da quattro birdie e sei bogey, al ventiduesimo. Niente da fare invece per Tiger Woods: con un 77 di giornata non è rientrato nel taglio.

