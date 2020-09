Godfall: svelato il prezzo ufficiale (Di sabato 19 settembre 2020) ;/p> miptheme dropcap style=”normal” color=”#399″ background=””S/miptheme dropcapi fa avanti il pioniere dei costi pesanti della next-gen: il prezzo di Godfall sarà “permissivo” solo nella versione standard del gioco;/p> ;/p> Godfall è stato uno degli apripista della next-gen agli scorsi Game Awards. Sebbene i nuovi giochi, il nuovo hardware e le novità in generale che vengono con ogni cambio generazionale siano intriganti, non dobbiamo dimenticare i costi che ne derivano. Abbiamo visto un aumento di dieci euro nel prezzo dei giochi della blasonata industria tripla-A, e la cosa sembra ripetersi anche con la next-gen. Le avvisaglie c’erano già tutte: prima con NBA 2K21, poi con i prezzi delle esclusive Sony a quota 70, e ora ce ne ... Leggi su tuttotek (Di sabato 19 settembre 2020) ;/p> miptheme dropcap style=”normal” color=”#399″ background=””S/miptheme dropcapi fa avanti il pioniere dei costi pesanti della next-gen: ildisarà “permissivo” solo nella versione standard del gioco;/p> ;/p>è stato uno degli apripista della next-gen agli scorsi Game Awards. Sebbene i nuovi giochi, il nuovo hardware e le novità in generale che vengono con ogni cambio generazionale siano intriganti, non dobbiamo dimenticare i costi che ne derivano. Abbiamo visto un aumento di dieci euro neldei giochi della blasonata industria tripla-A, e la cosa sembra ripetersi anche con la next-gen. Le avvisaglie c’erano già tutte: prima con NBA 2K21, poi con i prezzi delle esclusive Sony a quota 70, e ora ce ne ...

Come sicuramente saprete, recentemente Sony ha tenuto un interessante evento a tema PlayStation 5 durante il quale sono state svelate tutte le ultime informazioni generali per capire la strategia dell ...

