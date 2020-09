Garbatella, chiuso ristorante degli orrori: blatte morte e cacche di topo sul pavimento, cibo mal conservato (VIDEO) (Di sabato 19 settembre 2020) chiuso un ristorante etnico alla Garbatella. Proseguono senza sosta i controlli da parte degli agenti della Polizia di Stato del commissariato Colombo, diretto da Isea Ambroselli, nella zona di pertinenza. I servizi sono stati effettuati in giorni diversi con l’ausilio delle Unità Cinofile dell’Ufficio Prevenzione Generale & Soccorso Pubblico e con la collaborazione del personale della A.S.L. Roma 2 ( Servizio Igiene Alimenti Nutrizione) nonché con la partecipazione di 2 unità operative del Reparto Prevenzione Crimine Lazio ed una del commissariato Tor Carbone. chiuso ristorante degli orrori alla Garbatella In zona Garbatella, all’interno di un ristorante ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 19 settembre 2020)unetnico alla. Proseguono senza sosta i controlli da parteagenti della Polizia di Stato del commissariato Colombo, diretto da Isea Ambroselli, nella zona di pertinenza. I servizi sono stati effettuati in giorni diversi con l’ausilio delle Unità Cinofile dell’Ufficio Prevenzione Generale & Soccorso Pubblico e con la collaborazione del personale della A.S.L. Roma 2 ( Servizio Igiene Alimenti Nutrizione) nonché con la partecipazione di 2 unità operative del Reparto Prevenzione Crimine Lazio ed una del commissariato Tor Carbone.allaIn zona, all’interno di un...

