G20 Salute (e soldi) in Italia, città già in corsa (Di sabato 19 settembre 2020) Nemmeno il tempo, per il premier Giuseppe Conte, di dirsi «felice di ospitare come Presidenza Italiana del G20 nel 2021 il Global Health Summit con Ursula von der Leyen», all’indomani dell’annuncio della presidente della commissione Ue, che già si accende la contesa per la sede dell’importante vertice mondiale che per la prima volta si terrà in Italia l’anno prossimo. Se da un lato ci sarebbe Roma, la Capitale, sede naturale di qualunque Paese, purché sia coeso, dall’altra c’è Milano che, … Continua L'articolo G20 Salute (e soldi) in Italia, città già in corsa proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di sabato 19 settembre 2020) Nemmeno il tempo, per il premier Giuseppe Conte, di dirsi «felice di ospitare come Presidenzana del G20 nel 2021 il Global Health Summit con Ursula von der Leyen», all’indomani dell’annuncio della presidente della commissione Ue, che già si accende la contesa per la sede dell’importante vertice mondiale che per la prima volta si terrà inl’anno prossimo. Se da un lato ci sarebbe Roma, la Capitale, sede naturale di qualunque Paese, purché sia coeso, dall’altra c’è Milano che, … Continua L'articolo G20(e) in, città già inproviene da il manifesto.

Open_gol : Coronavirus, Crisanti: «Il G20 Salute in Lombardia? Una vergogna». Per il virologo, Lazio e Veneto i veri modelli d… - GiuseppeConteIT : Felice di ospitare come Presidenza italiana del G20 nel 2021 il Global Health Summit con @vonderleyen. Uniti proteg… - Agenzia_Dire : 'Durante l’emergenza in Lombardia a livello sanitario è stato sbagliato tutto quello che si poteva sbagliare', dice… - markkno68939488 : RT @globalistIT: - OmbraDuca : RT @kiara86769608: L'attacco di Crisanti: 'Vergognoso candidare la Lombardia a ospitare il G20 Salute 2021'?? -

Ultime Notizie dalla rete : G20 Salute Un sì condiviso alla proposta di ospitare il G20 Salute in Lombardia MilanoPost G20 della Salute, tandem Sala-Gori: "Milano e Bergamo sono pronte"

di Massimiliano Mingoia Asse Milano-Bergamo per ospitare il G20 della Salute in programma nel 2021, un summit che sicuramente si svolgerà in Italia, come annunciato di recente dalla presidente della C ...

Fontana candida Lodi a ospitare il G20 della salute. Guerini appoggia l’idea

Il presidente lombardo: «Insieme a Bergamo e Milano è una città simbolo, in quanto per prima ha affrontato l’emergenza Covid» «Fin dal primo momento, anche attraverso il presidente della Commissione S ...

L'attacco di Crisanti: "Vergognoso candidare la Lombardia a ospitare il G20 Salute 2021"

Un attacco durissimo: "Durante l'emergenza in Lombardia a livello sanitario è stato sbagliato tutto quello che si poteva sbagliare e chiederne ora la candidatura a ospitare il G20 Salute 2021 signific ...

di Massimiliano Mingoia Asse Milano-Bergamo per ospitare il G20 della Salute in programma nel 2021, un summit che sicuramente si svolgerà in Italia, come annunciato di recente dalla presidente della C ...Il presidente lombardo: «Insieme a Bergamo e Milano è una città simbolo, in quanto per prima ha affrontato l’emergenza Covid» «Fin dal primo momento, anche attraverso il presidente della Commissione S ...Un attacco durissimo: "Durante l'emergenza in Lombardia a livello sanitario è stato sbagliato tutto quello che si poteva sbagliare e chiederne ora la candidatura a ospitare il G20 Salute 2021 signific ...