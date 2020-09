Coronavirus. C’è un positivo, chiuso il liceo dei vip: studenti in quarantena (Di sabato 19 settembre 2020) Il prestigioso istituto scolastico romano Collegio San Giuseppe – Istituto De Merode, a quanto apprende l’AdnKronos, per la parte dei licei, è stato chiuso per Covid. Nell’istituto è stato registrato un caso di positività nel liceo scientifico, in conseguenza tutti gli studenti del liceo classico e scientifico resteranno a casa fino all’1 ottobre compreso. “Il ragazzo è rientrato per i primi due giorni di scuola; gli ho chiesto di fare un altro tampone, perché sapevo che in estate ne aveva già fatto uno risultando però negativo: andato a fare il secondo tampone, questa volta è risultato positivo al Covid-19” riferisce all’Adnkronos Alessandro Cacciotti, preside del San Giuseppe – De Merode. ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 19 settembre 2020) Il prestigioso istituto scolastico romano Collegio San Giuseppe – Istituto De Merode, a quanto apprende l’AdnKronos, per la parte dei licei, è statoper Covid. Nell’istituto è stato registrato un caso di positività nelscientifico, in conseguenza tutti glidelclassico e scientifico resteranno a casa fino all’1 ottobre compreso. “Il ragazzo è rientrato per i primi due giorni di scuola; gli ho chiesto di fare un altro tampone, perché sapevo che in estate ne aveva già fatto uno risultando però negativo: andato a fare il secondo tampone, questa volta è risultatoal Covid-19” riferisce all’Adnkronos Alessandro Cacciotti, preside del San Giuseppe – De Merode. ...

