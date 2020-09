Conferenza stampa Pirlo: “Suarez? Difficile, tempi lunghi per il passaporto. Su Ronaldo e Kulusevski…” (Di sabato 19 settembre 2020) Conferenza stampa Pirlo – Manca ormai poco più di un giorno alla ripresa della Serie A da parte della Juventus. La Juventus domani sera sfiderà la Sampdoria di Claudio Ranieri alle 20.45 a Torino. Come ogni vigilia pre-partita, il tecnico parlerà in Conferenza stampa. Pirlo, in diretta dallo Stadium, oggi ha parlato proprio del match di domani. Tanti spunti importanti, di seguito le parole del tecnico. Conferenza stampa Pirlo, le parole del tecnico bianconero SENSAZIONI – “Sto bene. L’importante è che stiano bene i ragazzi domani. Abbiamo fatto una settimana di lavoro importante. Ho abbastanza giocatori a disposizione per domani: degli infortuni di Dybala e De Ligt lo ... Leggi su juvedipendenza (Di sabato 19 settembre 2020)– Manca ormai poco più di un giorno alla ripresa della Serie A da parte della Juventus. La Juventus domani sera sfiderà la Sampdoria di Claudio Ranieri alle 20.45 a Torino. Come ogni vigilia pre-partita, il tecnico parlerà in, in diretta dallo Stadium, oggi ha parlato proprio del match di domani. Tanti spunti importanti, di seguito le parole del tecnico., le parole del tecnico bianconero SENSAZIONI – “Sto bene. L’importante è che stiano bene i ragazzi domani. Abbiamo fatto una settimana di lavoro importante. Ho abbastanza giocatori a disposizione per domani: degli infortuni di Dybala e De Ligt lo ...

