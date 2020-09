Ciclismo | Moser torna a Valvasone nel ricordo di una vittoria del 1971

(Di sabato 19 settembre 2020) Il Friuli di Francescoin due scatti: la semitappa di Gemona del Giro 1976, tra le macerie del terremoto. Ail successo in una crono del Giro under 23 delche gli restituì la maglia di leader che tenne fino alla fine. Il campione èto a, ospite della Ciclistica per la presentazione del 25° Giro della Provincia di Pordenone, gara femminile del 27 settembre. Tour, la Slovenia nuova potenza del pedale Mondiale, Giro, il friulano Jonathan Milan, giovane che studia da star. (Video Missinato)

massimopighin : Il #Friuli di #FrancescoMoser in due scatti: la semitappa di Gemona del Giro 1976, tra le macerie del terremoto. A… -

Ultime Notizie dalla rete : Ciclismo Moser

Qdpnews.it - notizie online dell'Alta Marca Trevigiana

Proprio pochissime ore fa, Cecilia Rodriguez è stata la protagonista di un vero e proprio brutto spavento per strada: cos’è successo all’argentina. Brutto spavento per Cecilia Rodriguez mentre è per ...Cecilia Rodriguez ha ritrovato il suo amore Ignazio Moser e i due sono tornati ufficialmente insieme. Ormai si sono esposti anche sui social network, anche se non hanno ancora spiegato le cause della ...Una camicetta corta indossata senza reggiseno ha fatto impazzire i fan: Cecilia Rodriguez ama sedurre, e lo ha dimostrato ancora una volta con un breve video sui social dove si è ripresa difronte a un ...