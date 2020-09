Caso Covid-19 in Una Scuola di Voghera, in Quarantena Una Classe (Di sabato 19 settembre 2020) Una maestra elementare di Voghera si è sottoposta a tampone ed è risultata positiva al Covid-19. La Classe della maestra è stata messa in Quarantena in via precauzionale. La Scuola coinvolta è la San Vittore di Voghera. In precedenza l’insegnante si era sottoposta a test sierologico, risultato negativo. All’accenno dei primi sintomi influenzali, ha deciso … Leggi su youreduaction (Di sabato 19 settembre 2020) Una maestra elementare disi è sottoposta a tampone ed è risultata positiva al-19. Ladella maestra è stata messa inin via precauzionale. Lacoinvolta è la San Vittore di. In precedenza l’insegnante si era sottoposta a test sierologico, risultato negativo. All’accenno dei primi sintomi influenzali, ha deciso …

