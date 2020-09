Calciomercato Juventus, Dzeko in panchina: il trasferimento è più vicino (Di sabato 19 settembre 2020) Un indizio di Calciomercato per la Juventus potrebbe già arrivare nella prima sera di Serie A. Nell’anticipo del sabato sera si affrontano Verona e Roma, allo stadio Bentegodi. Proprio la Roma sarebbe al centro del domino attaccanti, in attesa dell’arrivo di Arkadiusz Milik dal Napoli, che darebbe il via libera ad Edin Dzeko per raggiungere la Vecchia Signora. L’allenatore giallorosso, Paulo Fonseca, ha espressamente chiarito come l’attaccante bosniaco sia tuttora a disposizione della rosa, allontanando le voci di mercato insistenti. Però, al momento della diramazione dell’undici iniziale della Roma, il numero 9 e capitano Dzeko non configura, lasciando una traccia sulla sua possibile partenza. LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, addio ... Leggi su tuttojuve24 (Di sabato 19 settembre 2020) Un indizio diper lapotrebbe già arrivare nella prima sera di Serie A. Nell’anticipo del sabato sera si affrontano Verona e Roma, allo stadio Bentegodi. Proprio la Roma sarebbe al centro del domino attaccanti, in attesa dell’arrivo di Arkadiusz Milik dal Napoli, che darebbe il via libera ad Edinper raggiungere la Vecchia Signora. L’allenatore giallorosso, Paulo Fonseca, ha espressamente chiarito come l’attaccante bosniaco sia tuttora a disposizione della rosa, allontanando le voci di mercato insistenti. Però, al momento della diramazione dell’undici iniziale della Roma, il numero 9 e capitanonon configura, lasciando una traccia sulla sua possibile partenza. LEGGI ANCHE:, addio ...

DiMarzio : #Milik all'estero per le visite mediche. Il VIDEO della partenza da #Roma. Tutti gli aggiornamenti LIVE ??… - mirkocalemme : Il #Napoli e #Milik avevano praticamente risolto le loro questioni, ma nelle ultime ore la #Roma ha chiesto uno sco… - DiMarzio : #Calciomercato #Roma, #Milik già rientrato dalla Svizzera Le ultime news - SIMONE4ESPOSITO : RT @Napoli_Report: Per TUTTI i dettagli.?? - SNadjidine : RT @NicoSchira: Edin #Dzeko stasera partirá in panchina in Verona-Roma. Troppo rischioso schierarlo dall'inizio: il rischio infortuni potre… -