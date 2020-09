Batteri nell’acqua al Rione Libertà | i primi riscontri di Gesesa

Leggi su anteprima24

(Di sabato 19 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiLaha diramato un aggiornamento sulla situazione riguardante la sospensione del servizio idrico ai fini potabili dell’acqua distribuita dalla rientrante nella zonaLibertà di Via Napoli. “A 20 ore di incubazione, sulle piastre inseminate ieri con l’acqua della fontana pubblica di via Piccinato a Benevento, non vi sono colonie delo Pseudomonas aeruginosa. La metodica analitica prevede di attendere 48 ore per avere la certezza assoluta di assenza di colonie delo. Il fatto che 20 ore di incubazione non vi siano cresciteche sulle piastre denota una buona qualità dell’acqua distribuita e lascia presupporre, con basso margine di errore, che la crisi evidenziata dai campionamenti dell’Asl ed il ...