Atletica: Gianmarco Tamberi fa 2.28 a Grosseto (Di sabato 19 settembre 2020) Discreta prestazione per Gianmarco Tamberi, che dopo il Golden Gala di Roma ha preso parte, ovviamente senza rientrare nella classifica, ai Campionati Italiani Juniores e Promesse 2020 di Grosseto. Jimbo ha saltato 2.28 metri, fallendo tre tentativi a 2.31. “Avevo un volo questa mattina alle 8.30 per Lisbona, volo non preso perché faccio veramente di tutto per il salto in alto, per l’Atletica, per riuscire in questo sport: c’era un’altra chance, un’altra possibilità, e la volevo – ha detto Tamberi dopo la gara -. So di valere altre misure che quest’anno non stanno venendo fuori. C’è chi dice che è meglio, almeno ho qualcosa da riprendermi l’anno prossimo. Ce l’ho messa davvero tutta, ho posticipato le vacanze: ... Leggi su sportface (Di sabato 19 settembre 2020) Discreta prestazione per, che dopo il Golden Gala di Roma ha preso parte, ovviamente senza rientrare nella classifica, ai Campionati Italiani Juniores e Promesse 2020 di. Jimbo ha saltato 2.28 metri, fallendo tre tentativi a 2.31. “Avevo un volo questa mattina alle 8.30 per Lisbona, volo non preso perché faccio veramente di tutto per il salto in alto, per l’, per riuscire in questo sport: c’era un’altra chance, un’altra possibilità, e la volevo – ha dettodopo la gara -. So di valere altre misure che quest’anno non stanno venendo fuori. C’è chi dice che è meglio, almeno ho qualcosa da riprendermi l’anno prossimo. Ce l’ho messa davvero tutta, ho posticipato le vacanze: ...

Il campione europeo indoor aggiunge in extremis una gara alla propria stagione, dopo il 2,27 di giovedì al Golden Gala. Fuori classifica con gli under 23 sbaglia tre volte 2,31 A sorpresa. Per volare ...

