Andrea Roncato: "Io, un playboy conquistato dalle donne" (Di sabato 19 settembre 2020) Passioni e momenti bui, l'attore bolognese si confessa: "La cocaina ti fa fare solo assurdità. Quando l'ho capito ho smesso" "Sono cresciuto in una famiglia matriarcale. Papà era sagrestano, con i ... Leggi su quotidiano (Di sabato 19 settembre 2020) Passioni e momenti bui, l'attore bolognese si confessa: "La cocaina ti fa fare solo assurdità. Quando l'ho capito ho smesso" "Sono cresciuto in una famiglia matriarcale. Papà era sagrestano, con i ...

