Xbox Series S avrà giochi il 30% più piccoli rispetto a Xbox Series X (Di venerdì 18 settembre 2020) Xbox Series S è stato un argomento caldo dal momento del suo reveal sia in senso positivo che negativo. Mentre la prospettiva di una nuova console next-gen che viene lanciata a 299 Euro è entusiasmante, molti sviluppatori hanno parlato delle sue carenze tecniche e di come ciò potrebbe avere un impatto sui giochi di nuova generazione.La discussione sulla sorella minore di Series X continua, ma nel frattempo Microsoft ha confermato un vantaggio molto chiaro di Xbox Series S. Parlando con IGN, il director of program management di Xbox Jason Ronald ha confermato che le dimensioni dei giochi su Series S ...

