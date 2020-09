Uomini e Donne spoiler oggi pomeriggio: Sophie colpita da Facundo, Armando chiude una conoscenza (Di venerdì 18 settembre 2020) oggi pomeriggio, venerdì 18 settembre, andrà in onda l’ultimo appuntamento di questa seconda settimana di messa in onda di Uomini e Donne. In tale occasione assisteremo alla parte conclusiva della registrazione effettuata il 3 settembre. Gli argomenti che verranno trattati riguarderanno, come sempre, sia il trono classico sia quello over. In merito al primo, vedremo che verrà dato spazio a Sophie. Per quanto riguarda il secondo, invece, Armando sarà al centro di una grossa polemica. spoiler oggi pomeriggio: Armando nel caos Le anticipazioni della puntata di oggi pomeriggio di Uomini e Donne rivelano che Valentina ... Leggi su kontrokultura (Di venerdì 18 settembre 2020), venerdì 18 settembre, andrà in onda l’ultimo appuntamento di questa seconda settimana di messa in onda di. In tale occasione assisteremo alla parte conclusiva della registrazione effettuata il 3 settembre. Gli argomenti che verranno trattati riguarderanno, come sempre, sia il trono classico sia quello over. In merito al primo, vedremo che verrà dato spazio a. Per quanto riguarda il secondo, invece,sarà al centro di una grossa polemica.nel caos Le anticipazioni della puntata didirivelano che Valentina ...

