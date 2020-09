Terremoto oggi in Calabria: scossa di magnitudo 3.4 a largo della costa Sud-Est (Di venerdì 18 settembre 2020) Una scossa di Terremoto di magnitudo 3.4 e' stata registrata alle 3:16 al largo della costa sudorientale della Calabria. Secondo i rilevamenti dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il sisma ha avuto ipocentro a 36 km di profondità ed epicentro 72 km a est di Reggio Calabria. Non si segnalano danni a persone o cose. Leggi su tg24.sky (Di venerdì 18 settembre 2020) Unadidi3.4 e' stata registrata alle 3:16 alsudorientale. Secondo i rilevamenti dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il sisma ha avuto ipocentro a 36 km di profondità ed epicentro 72 km a est di Reggio. Non si segnalano danni a persone o cose.

