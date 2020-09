Stati Uniti, dal 20 settembre vietato scaricare WeChat e TikTok: "Per la sicurezza nazionale" (Di venerdì 18 settembre 2020) L'ordine è stato emesso dal Dipartimento del Commercio Usa. Il segretario Wilbur Ross: "Le azioni di oggi dimostrano ancora una volta che il presidente Trump farà tutto ciò che è in suo potere per proteggere gli americani dalle minacce del Partito comunista cinese" Leggi su repubblica (Di venerdì 18 settembre 2020) L'ordine è stato emesso dal Dipartimento del Commercio Usa. Il segretario Wilbur Ross: "Le azioni di oggi dimostrano ancora una volta che il presidente Trump farà tutto ciò che è in suo potere per proteggere gli americani dalle minacce del Partito comunista cinese"

Il dipartimento del commercio statunitense ha affermato che a partire da domenica la piattaforma di condivisione video sarà bandita sia dal Play Store di Google che dall’App Store di Apple: gli iPhone ...

Sapevano che il figlio era positivo al coronavirus, ma nonostante ciò lo hanno comunque mandato a scuola: accade negli Stati Uniti, dove la pandemia di Covid registra ogni giorno numeri altissimi. Il ...

In attesa del giudizio della Casa Bianca sull’accordo tra ByteDance e Oracle per il futuro di TikTok, continuano a rincorrersi voci e indiscrezioni sulla stampa d’oltreoceano su quale potrebbe essere ...

