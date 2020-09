Spadafora: “Via libera a mille spettatori per eventi sportivi all’aperto” (Di venerdì 18 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoIl Ministro Spadafora lancia segnali importanti per il ritorno del pubblico in occasione degli eventi sportivi all’aperto. “Finalmente già a partire dalle semifinali e dalle finali degli Internazionali di Tennis potranno assistere mille spettatori a tutte le competizioni sportive che si terranno all’aperto e che rispetteranno scrupolosamente le regole previste in merito a distanziamento, mascherine, prenotazione dei posti a sedere”, ha dichiarato il Ministro dello Sport che ha mostrato soddisfazione per il parere del Comitato Tecnico Scientifico. “Auspico il più rapido compimento di tutte le azioni necessarie per rendere immediatamente applicabile quanto deciso”. L'articolo Spadafora: “Via ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 18 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoIl Ministrolancia segnali importanti per il ritorno del pubblico in occasione degliall’aperto. “Finalmente già a partire dalle semifinali e dalle finali degli Internazionali di Tennis potranno assisterea tutte le competizioni sportive che si terranno all’aperto e che rispetteranno scrupolosamente le regole previste in merito a distanziamento, mascherine, prenotazione dei posti a sedere”, ha dichiarato il Ministro dello Sport che ha mostrato soddisfazione per il parere del Comitato Tecnico Scientifico. “Auspico il più rapido compimento di tutte le azioni necessarie per rendere immediatamente applicabile quanto deciso”. L'articolo: “Via ...

