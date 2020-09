Pensioni | si riapre il confronto col governo | ma i sindacati attendono proposte più concrete

(Di venerdì 18 settembre 2020) Ipotesi conferma da parte deldi voler ragionare su alcuni interventi: proroga ed ampliamento della platea dell'ape sociale e proroga di Opzione donna mentre sul tavolo l'esecutivo ha messo anche la disponibilità a ragionare della possibilità di lasciareil lavoro a quota 41 per quei lavoratori cosiddetti fragili

Riforma pensioni, lavori in corso. Dopo il lockdown a causa del Covid, Governo e sindacati sono al lavoro per riaprire il cantiere ''previdenziale''. Ieri ha avuto luogo l'incontro tra i segretari con ...Per quest'ultima ci sarebbe l'impegno del Governo a lavorare sul silenzio assenso (sei mesi). Si riapre il cantiere sulla riforma delle pensioni tra governo e sindacati. Focus anche sulla rivalutazion ...Si riapre il cantiere sulla riforma delle pensioni tra governo e sindacati. Dopo il lungo lockdown causa Covid, infatti, l'incontro di ieri tra i segretari confederali di Cgil, Cisl e Uil ed il minist ...