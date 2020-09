NBA Playoff 2020: i risultati di tutte le gare (Di venerdì 18 settembre 2020) Il 17 agosto si parte con i Playoff NBA, in questa cavalcata dove per due mesi tutti gli occhi del mondo cestistico saranno puntati verso gli States e i suoi campioni, nel momento più caldo di tutta un’annata per forza di cose slittato tra agosto e ottobre. tutte le franchigie sono a caccia dello scettro detenuto dai Toronto Raptors, insidiati principalmente da Lakers, Clippers e Bucks. Sportface.it, giorno per giorno, vi terrà aggiornati con i risultati di ogni notte, dal primo turno per tutto il cammino che porterà infine alle NBA Finals. IL TABELLONE risultati PRIMO TURNO OVEST (1) Los Angeles Lakers-Portland Trail Blazers (8) Gara 1: 93-100Gara 2: 111-98Gara 3: 116-108Gara 4: 135-115Gara 5: 131-122 (2) Los Angeles Clippers-Dallas Mavericks (7) Gara 1: 118-110 Gara 2: 114-127Gara ... Leggi su sportface (Di venerdì 18 settembre 2020) Il 17 agosto si parte con iNBA, in questa cavalcata dove per due mesi tutti gli occhi del mondo cestistico saranno puntati verso gli States e i suoi campioni, nel momento più caldo di tutta un’annata per forza di cose slittato tra agosto e ottobre.le franchigie sono a caccia dello scettro detenuto dai Toronto Raptors, insidiati principalmente da Lakers, Clippers e Bucks. Sportface.it, giorno per giorno, vi terrà aggiornati con idi ogni notte, dal primo turno per tutto il cammino che porterà infine alle NBA Finals. IL TABELLONEPRIMO TURNO OVEST (1) Los Angeles Lakers-Portland Trail Blazers (8) Gara 1: 93-100Gara 2: 111-98Gara 3: 116-108Gara 4: 135-115Gara 5: 131-122 (2) Los Angeles Clippers-Dallas Mavericks (7) Gara 1: 118-110 Gara 2: 114-127Gara ...

I Miami Heat non si fermano più. Arriva la seconda vittoria nella finale di Eastern Conference, anche questa volta in rimonta, sui Boston Celtics, con le prestazioni di Goran Dragic da 25 punti e di B ...

NBA Playoff - I Miami Heat rimontano un'altra volta i Celtics

Gara 2 delle Eastern Conference Finals vede Heat e Celtisc riprendere a studiarsi reciprocamente con Duncan Rboinson e Kemba Walker che reagiscono alle delusioni personali di gara 1. Stevens getta nel ...

