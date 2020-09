Mister ti spiego

mimmoshi : @PatoOsko @DavidPuente @francescatotolo Te lo spiego semplice : tu hai fatto un post su twitter dove dici che miste… - Fiorentinanews : #Amrabat: 'Ruolo? Gioco dove mi schiera il mister, l'importante è vincere. Vi spiego la scelta del numero di maglia… -

Ultime Notizie dalla rete : Mister spiego

Internazionale

"Dopo Alex Gasperoni, Enrico Cibelli, Matteo Valli e Nicola Chiaruzzi, Ceci è la quinta persona a ottenere – spiega il presidente Fabrizio Selva – questo storico traguardo con i nostri colori.Prime parole da calciatore della Roma per Marash Kumbulla, nuovo acquisto per la difesa giallorossa: "Ho avuto bellissime sensazioni, ho incontrato i miei compa ...Andiamo a scuola, mister Coronello non avrà scampo, basta usare delle armi speciali. Felix, Greta e il cane Fido Poldo si rincuorano l'un l'altro, il "mostriciattolo molto piccolo" che non si fa veder ...