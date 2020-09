Milik-Roma, Dzeko-Juventus: attese le firme (Di venerdì 18 settembre 2020) La giornata di giovedì ha segnato l’inizio della girandola di attaccanti tra alcune delle big di Serie A. In particolare, Roma e Juventus hanno sistemato i loro rispettivi reparti offensivi: i bianconeri, dopo la rinuncia a Suarez, si assicurano Dzeko proprio dai giallorossi che, a loro volta, ingaggiano Milik dal Napoli. Gli accordi tra i due club esistevano già da giorni, mancava solo il definitivo assenso dell’attaccante polacco per sbloccare la situazione. Una volta appreso che la Juventus non avrebbe puntato su di lui dopo l’interesse iniziale, Milik si è convinto ad accettare la corte della Roma sulla base di un quadriennale a 5 milioni di euro. Al Napoli, invece, andranno 17 milioni piu 7-8 di bonus. Un affare che, a sua ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 18 settembre 2020) La giornata di giovedì ha segnato l’inizio della girandola di attaccanti tra alcune delle big di Serie A. In particolare,hanno sistemato i loro rispettivi reparti offensivi: i bianconeri, dopo la rinuncia a Suarez, si assicuranoproprio dai giallorossi che, a loro volta, ingaggianodal Napoli. Gli accordi tra i due club esistevano già da giorni, mancava solo il definitivo assenso dell’attaccante polacco per sbloccare la situazione. Una volta appreso che lanon avrebbe puntato su di lui dopo l’interesse iniziale,si è convinto ad accettare la corte dellasulla base di un quadriennale a 5 milioni di euro. Al Napoli, invece, andranno 17 milioni piu 7-8 di bonus. Un affare che, a sua ...

