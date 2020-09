Mattia: bene protesta studentesse in minigonna al Liceo Socrate (Di venerdì 18 settembre 2020) Roma – “Apprendo con stupore la notizia della protesta ‘in minigonna’ delle studentesse del Liceo Socrate di Roma scatenata dalla direttiva della vicepreside che non permette loro di indossare indumenti femminili a scuola. Non conosco francamente il motivo di tale proibizione, che ha un sapore anacronistico e ci catapulta indietro nel tempo quando a scuola si doveva andare tutti con il grembiule, e apprezzo la sortita delle studentesse che hanno varcato l’ingresso in minigonna.” “La vicenda potrebbe far sorridere alcuni, ma i contorni sono grotteschi e nascondono, a mio parere, il germe di un proibizionismo per lo meno insidioso rispetto ai concetti di liberta’ e di uguaglianza che, per antonomasia, non ammettono ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 18 settembre 2020) Roma – “Apprendo con stupore la notizia della‘in’ delledeldi Roma scatenata dalla direttiva della vicepreside che non permette loro di indossare indumenti femminili a scuola. Non conosco francamente il motivo di tale proibizione, che ha un sapore anacronistico e ci catapulta indietro nel tempo quando a scuola si doveva andare tutti con il grembiule, e apprezzo la sortita delleche hanno varcato l’ingresso in.” “La vicenda potrebbe far sorridere alcuni, ma i contorni sono grotteschi e nascondono, a mio parere, il germe di un proibizionismo per lo meno insidioso rispetto ai concetti di liberta’ e di uguaglianza che, per antonomasia, non ammettono ...

Nel primo turno di prove libere i due piloti Yamaha Petronas sono i più veloci. Caduta di Rins. Il secondo appuntamento della MotoGP 2020 sul tracciato di Misano si apre con un velocissimo Fabio Quart ...

Vezzola: «Uniti fra 10 anni saremo al top»

Mattia Vezzola, patron di Costaripa e riferimento assoluto per chi produce il rosè in Italia, a che punto è la Valtenesi? «Se parliamo di numeri a 4,6 milioni di bottiglie di cui 3,3 sono DOC. Quanto ...

Tennis, Andrea Calogero in semifinale al “Rossetti” del Ct Russi

Rush finale per il torneo nazionale Open del Circolo Tennis Russi, il trofeo “Rossetti Auto”. Vola in semifinale Andrea ...

