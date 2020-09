Il Regno Unito si affida a un nuovo lockdown (Di venerdì 18 settembre 2020) Un nuovo lockdown parziale, che si aggiunge all’incubo di dover trascorrere il periodo autunnale e natalizio con l’ombra lunga del Covid ancora in agguato e pronta a rovinare le festività. Il Regno Unito deve fare i conti con l’ultima serrata imposta dal governo nelle nuove zone rosse, localizzate per lo più nel nord-est dell’Inghilterra e … InsideOver. Leggi su it.insideover (Di venerdì 18 settembre 2020) Unparziale, che si aggiunge all’incubo di dover trascorrere il periodo autunnale e natalizio con l’ombra lunga del Covid ancora in agguato e pronta a rovinare le festività. Ildeve fare i conti con l’ultima serrata imposta dal governo nelle nuove zone rosse, localizzate per lo più nel nord-est dell’Inghilterra e … InsideOver.

