Grande Fratello VIP 5, Patrizia de Blanck attacca la marchesa Daniela del secco d'Aragona: "La fasulla!" (Di venerdì 18 settembre 2020) Si riscoprono le vecchie ruggini tra Patrizia de Blanck e Daniela del secco d'Aragona. Alla memoria rimane l'epico scontro fra la Contessa e la marchesa avvenuta in una puntata del terzo Grande Fratello VIP, nel 2018. Alla base di tutto è la messa in discussione del titolo nobile della Del secco d'Aragona che, a parere di Patrizia de Blanck, è tutto fuorché veritiero.Tommaso Zorzi ha scoperchiato nuovamente il vaso di pandora durante un pranzo a tavola con il resto degli inquilini: "Eri tu ad aver fatto lo scontro con la marchesa?" le chiede l'influencer "La fasulla!" gli risponde lei "Perché io sono amica intima di Achille ...

