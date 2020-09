Furto con abbraccio | così i rom rapinano gli anziani

(Di venerdì 18 settembre 2020) La tecnica del ''con'' prevede che il ladruncolo avvicini la vittima e con una stretta gli sottragga i preziosi che indossa. Rosa Scognamiglio Si avvicinano alle lore vittime, perlopiù, e con unsfilano loro portafogli o orologi. Nel video diffuso dai carabinieri di Mantova, una donna di nazionalità romena avvicina un anziano signore in biciletta e, dopo aver finto di chiedergli un'informazione, lo stringe a sé. Nella stretta gli sottrae i preziosi che indossa, poi si allontana dopo aver trafugato il bottino. Ilconavviene in concorso con un complice che attende la sua compagna in auto poco distante. Il raggiro viene messo a segno da vere e proprie bande criminose di stranieri e, secondo le ...

poliziadistato : Derubano una donna e filmano il furto con il cellulare. Poi tentano di usare la carta di credito rubata nello stess… - PaoloManierixNa : @Stfn_Mrtz @MeMeEsposito Ancora non ci siamo sulla chiarezza dei numeri, andrebbe visto l’importo dei sinistri paga… - flow_ich : @PoliticaPerJedi Io sono un dipendente privato, ma la 'modesta trattenuta' a dei poveri cristo con stipendio normal… - SiracusaliveTV : Avola, furto di limoni e furto con strappo: denunciati 2 uomini - - KikiLove81289 : Ma cosa c entra il discorso dei miracoli, incidenti ecc con il furto delle gomme a Balotelli? #gfvip2020 #GFvip5 @GF_diretta -

Ultime Notizie dalla rete : Furto con

ReggioSera.it

Nel corso dei servizi di controllo del territorio dei carabinieri della Compagnia di Montesarchio, in territorio di Ceppaloni, l’altro pomeriggio, i militari della Stazione di quel centro hanno proced ...I Carabinieri della Stazione di Catanzaro Santa Maria, hanno arrestato in flagranza per tentato furto aggravato, B.C., di 49 anni, lametino con precedenti e B.F.P., 17enne di Catanzaro. I militari, ne ...I carabinieri del Nucleo tutela patrimonio cultura di Monza hanno recuperato a Neamt (in Gran Bretagna), insieme alla polizia romena, una collezione di libri antichi del valore di oltre 2 milioni di e ...