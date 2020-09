Formula 1 | neurologo Riederer | “Schumacher è sveglio | ma non risponde”

(Di venerdì 18 settembre 2020) In un documentario realizzato da TMC Francia, ilErichsi è espresso sulle condizioni dell’ex campione di1 Michael Schumacher, vittima di un incidente sulle Alpi francesi nel dicembre del 2013 che gli ha causato un trauma alla testa. “Attualmente credo che il massimo che possa fare siano dei piccoli passi con un aiuto. Temo che sia in uno stato vegetativo, vale a dire è, respira e il suo cuore batte, ma purtroppo lui non risponde“, queste le parole del professore riportare da “Il Corriere dello Sport“.

