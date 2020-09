Europa League, sorteggi playoff: ecco chi affronterà il Milan in caso di vittoria contro il Bodo Glimt (Di venerdì 18 settembre 2020) Oggi, alle ore 14, a Nyon sono andati in scena i sorteggi in vista dei playoff di Europa League.Il Milan, dunque, ha conosciuto le avversarie che potrebbe affrontare in caso di vittoria in occasione della partita contro il Bodo Glimt, valida per il terzo turno preliminare, in programma il 24 settembre a San Siro in gara unica. Se gli uomini di Stefano Pioli staccheranno il pass per il turno successivo, il prossimo 1 ottobre i rossoneri sfideranno la vincente di Besiktas e Rio Ave.Di seguito, tutti gli accoppiamenti.Young Boys- TiranaGNK Dinamo-Floriana/Flora TallinnDjurgården/CFR Cluj-KuPS/SūduvaArarat-Armenia/Celje-Stella RossaDynamo Brest-LudogoretsSarajevo/Budućnost ... Leggi su mediagol (Di venerdì 18 settembre 2020) Oggi, alle ore 14, a Nyon sono andati in scena iin vista deidi.Il, dunque, ha conosciuto le avversarie che potrebbe affrontare indiin occasione della partitail, valida per il terzo turno preliminare, in programma il 24 settembre a San Siro in gara unica. Se gli uomini di Stefano Pioli staccheranno il pass per il turno successivo, il prossimo 1 ottobre i rossoneri sfideranno la vincente di Besiktas e Rio Ave.Di seguito, tutti gli accoppiamenti.Young Boys- TiranaGNK Dinamo-Floriana/Flora TallinnDjurgården/CFR Cluj-KuPS/SūduvaArarat-Armenia/Celje-Stella RossaDynamo Brest-LudogoretsSarajevo/Budućnost ...

