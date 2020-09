Enorme blocco di ghiaccio si è staccato da maxi piattaforma in Groenlandia

(Di venerdì 18 settembre 2020) Non c’è pace per i ghiacciai. Dopo la situazione critica in Antartide, arrivano pessime notizie anche dal lato opposto del Pianeta. Una sezione didi circa 110 chilometri quadrati si è staccata dalla più grandedella, Nioghalvfjerdsfjorden, o N79, lunga circa 80 chilometri e larga 20. La porzione distaccata si sarebbe rotta in tanti piccoli pezzi. Inutile dire che si tratta dell’ennesima prova dei cambiamenti climatici in atto. Tra l’altro questa è una regione che risente moltissimo del riscaldamento climatico e negli ultimi 2 anni si sono registrate temperature record. Il Nioghalvfjerdsfjorden è l’estremità anteriore del ghiacciaio innordorientale e la porzione minore, chiamata Spalte, si ...

