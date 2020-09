Csm | ammessi per ora 6 testimoni al processo disciplinare per Palamara “Trascrivere intercettazione su cena all’hotel Champagne”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 18 settembre 2020) Cominciano a delinearsi i contorni del procedimentocontro Lucaa Palazzo dei Marescialli. Dopo lo stop avvenuto prima dell’estate, i membri della Sezionedel Csm hanno iniziato a valutare l’elenco dei 133che l’ex presidente dell’Anm, indagato a Perugia per corruzione, ha presentato in sua difesa. Stando a quanto si apprende, per ora ne sono statisoltanto sei, tutti appartenenti alla polizia giudiziaria che si è occupata del suo caso nel tribunale umbro. C’è il generale della Gdf Gerardo Mastrodomenico, e poi Fabio Del Prete, Fabio Di Bella, Roberto Dacunto, Gianluca Burattini e Duilio Bianchi. I primi verranno sentiti nella prossima udienza già convocata per il 23 settembre. È una prima ...