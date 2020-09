Coronavirus, virologo Palù: “Più casi che a marzo-aprile? È falso. Ora situazione ben diversa: pochi morti, nessun picco in rianimazione” (Di venerdì 18 settembre 2020) Fino a poche settimane fa “eravamo in una fase discendente. E, nonostante l’Oms Europa dica che ci sono più casi che a marzo-aprile, questo non è vero: in Italia i positivi giornalieri oscillano tra 900 e 1500, a seconda del numero dei tamponi. Mentre il numero dei decessi è limitato e in rianimazione non ci sono picchi di ricoveri, come invece abbiamo visto a marzo-aprile. Si tratta, insomma, di una situazione ben diversa“. A sottolinearlo all’Adnkronos Salute è Giorgio Palù, past president delle Società italiana ed europea di virologia. “Quella di queste settimane è una situazione ben diversa – riprende – legata alla fine del lockdown, ... Leggi su meteoweb.eu (Di venerdì 18 settembre 2020) Fino a poche settimane fa “eravamo in una fase discendente. E, nonostante l’Oms Europa dica che ci sono piùche a, questo non è vero: in Italia i positivi giornalieri oscillano tra 900 e 1500, a seconda del numero dei tamponi. Mentre il numero dei decessi è limitato e in rianimazione non ci sono picchi di ricoveri, come invece abbiamo visto a. Si tratta, insomma, di unaben“. A sottolinearlo all’Adnkronos Salute è Giorgio Palù, past president delle Società italiana ed europea di virologia. “Quella di queste settimane è unaben– riprende – legata alla fine del lockdown, ...

