Coronavirus, contagi in netto aumento. Isolati 1.907 casi nelle ultime 24 ore. Quasi centomila i tamponi eseguiti. Solo la Basilicata è Covid free (Di venerdì 18 settembre 2020) In netto aumento i nuovi casi di contagio di Coronavirus in Italia. Sono 1.907 (+322 rispetto a ieri) nelle ultime 24 ore e 10 i decessi che portano il totale delle vittime a 35.668. Quasi centomila (99.839) i tamponi eseguiti in un giorno, per un totale di oltre 10,2 milioni dall'inizio dell'emergenza. Il totale dei dimessi/guariti, riferisce ancora il bollettino giornaliero del ministero della Salute, è di 216.807 (+853), mentre gli attuali positivi sono 42.457 (+1.044). Ad oggi sono 2.387 i ricoverati con sintomi (+39), di questi 208 (-4) si trovano in terapia intensiva, mentre in isolamento domiciliare ci sono 39.862 persone. Le regioni dove è stato registrato il maggior ...

