Carolyn Smith a Storie Italiane devo continuare con la terapia ancora non è finita (Di venerdì 18 settembre 2020) Eleonora Daniele al suo programma "Storie Italiane" ha avuto come ospite Carolyn Smith che durante l'intervista ha aperto, parlando della malattia ma anche della nuova edizione dello show "Ballando con le stelle". «Pensavo di aver finito le cure, invece devo continuare con le terapie ogni tre settimane mi sento bene sia fisicamente che psicologicamente, anche se non è facile, dopo cinque anni, assumere sempre medicinali». La coreografa e danzatrice ha poi fatto un appello a tutte le donne: «Quando si deve combattere per qualcosa, che sia una malattia o altro, la forza deve venir fuori sempre». Francesco Fredella, presente in studio, l'ha definita «un grande regalo di Ballando», mentre la ... Leggi su musicaetesti.myblog

