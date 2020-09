(Di venerdì 18 settembre 2020) Unaè stata individuata a, dove idella locale Stazione Forestale hanno scoperto in un'area comunale di circa 1.100 mq la presenza di 8 lastre in ...

GazzettAvellino : Carabinieri scoprono discarica abusiva con amianto a Mirabella Eclano. - TrgMedia : Assisi: tentano di rubare nella notte una cassa automatica ma i carabinieri li scoprono - robertabg72 : @longagnani @GuidoCrosetto Lo so che è brutto da dire e pensare ma io in quell' 'errore' ci vedo una certa malizia.… - MakeDavero : Dà il nome del fratello, ma lo scoprono e gli fanno 10.000€ di multa!... l'impresa gli è costata un botto..! - LaSiritide : La Siritide - 14/09/2020 - Mafia: carabinieri scoprono associazione finalizzata al traffico di stupefacenti -

Ultime Notizie dalla rete : Carabinieri scoprono

ladigetto.it

Aveva intrapreso una relazione extra-coniugale con una 45enne di boscoreale. Moglie e figlia di 46 e 20 anni lo hanno scoperto ed hanno deciso di dare una lezione all’amante. L’hanno incontrata in pia ...Trovato senza vita in una ditta lo storico gestore del locale, ormai chiuso, "Il Barrino". Stefano Cendi aveva 53 anni. Sul posto 118 e carabinieri PONTEDERA — Il corpo di Stefano Cendi è stato trovat ...Nella serata del 16 settembre i Carabinieri della Stazione di Marzocca hanno arrestato un giovane che aveva appena messo in atto un furto in abitazione. A chiedere l’intervento dei militari, nel corso ...