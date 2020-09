Caivano, la lettera dal carcere del fratello di Maria Paola: “Non volevo frequentasse persone poco affidabili” (Di venerdì 18 settembre 2020) Michele Gaglione, il 30enne di Caivano (Napoli) in carcere con l’accusa di omicidio preterintenzionale della sorella Maria Paola, ha scritto una lettera al fratello Giovanni per spiegare il suo punto di vista e il suo stato d’animo. Nella serata di sabato 12 settembre l’uomo a bordo di uno scooter ha inseguito e speronato il motorino sul quale viaggiavano la sorella, 18 anni, e il suo compagno Ciro, 22 anni, ragazzo trans. Michele Gaglione e la sua famiglia non accettavano quella relazione. “Ho perso un pezzo del mio cuore: la mia sorellina”, scrive il 30enne al fratello. “Tu lo sai che per me era come una figlia, dato che papà non è stato sempre presente”. “Quello che è successo quella sera non era ... Leggi su tpi (Di venerdì 18 settembre 2020) Michele Gaglione, il 30enne di(Napoli) incon l’accusa di omicidio preterintenzionale della sorella, ha scritto unaalGiovanni per spiegare il suo punto di vista e il suo stato d’animo. Nella serata di sabato 12 settembre l’uomo a bordo di uno scooter ha inseguito e speronato il motorino sul quale viaggiavano la sorella, 18 anni, e il suo compagno Ciro, 22 anni, ragazzo trans. Michele Gaglione e la sua famiglia non accettavano quella relazione. “Ho perso un pezzo del mio cuore: la mia sorellina”, scrive il 30enne al. “Tu lo sai che per me era come una figlia, dato che papà non è stato sempre presente”. “Quello che è successo quella sera non era ...

